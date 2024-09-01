Терпение уже на пределе: Диаспоры внедряют лоббистов мигрантов во все сферы

А кто голосует за эту продажную власть? Они сами себя выбирают.

Татьяна

Россию коррупционные чиновники превратили в большой кишлак.Мигрантов из Азии у нас уже более 16 млн.Скоро русские будут в услужении у азиатов на своей территории, у этих необразованных и диких людей. Нам и внешних врагов не нужно, нас сожрут изнутри.