Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Терпение уже на пределе: Диаспоры внедряют лоббистов мигрантов во все сферы

Терпение уже на пределе: Диаспоры внедряют лоббистов мигрантов во все сферы

Фото: globallookpress.com/Belkin Alexey Внутренние удары по России наносятся в ответ на удары на поле боя.

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Комментарии
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Юрий Пешков
А кто голосует за эту продажную власть? Они сами себя выбирают.
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1 час.
Татьяна
Россию коррупционные чиновники превратили в большой кишлак.Мигрантов из Азии у нас уже более 16 млн.Скоро русские будут в услужении у азиатов на своей территории, у этих необразованных и диких людей. Нам и внешних врагов не нужно, нас сожрут изнутри.
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1 час.
Алекс Сэм
В реале за***ли осло#бы!
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1 час.

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