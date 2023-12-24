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В одиночном катании чемпионата России по фигурному катанию неожиданно победила Аделия Петросян

В одиночном катании чемпионата России по фигурному катанию неожиданно победила Аделия Петросян

Фаворит турнира Камила Валиева стала лишь третьей. Второй сенсацией чемпионата явилось серебро 17-летней воспитанницы Евгения Плющенко Софьи МуравьевойИтоги чемпионата России по фигурному катанию среди женщин удивили болельщиков.

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