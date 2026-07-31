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Бесплатные звонки, сообщения и другие сервисы: крупнейшие операторы России обнулили трафик мессенджера Max

Бесплатные звонки, сообщения и другие сервисы: крупнейшие операторы России обнулили трафик мессенджера Max

Пользоваться цифровыми сервисами можно будет даже при нулевом балансе С 1 августа 2026 года мобильный трафик при использовании национального мессенджера Max станет бесплатным для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2.

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