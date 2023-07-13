Военное обозрение

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Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации

Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации

Скриншоты с несуществующего уже сайта «РосРезервы.РФ». Интернет помнит все. Приходите – покупайте Фронтовые нужды всегда и везде не будут удовлетворены полностью.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ооооооооо!!! Помню как Т-62 с консервации снимали!!!
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