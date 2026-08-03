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В России указали на неоднозначное поведение Киева после удара по иранскому судну

В России указали на неоднозначное поведение Киева после удара по иранскому судну

Сегодня Киев по иранскому вопросу пытается одновременно усидеть на нескольких стульях: понравиться наиболее радикальным кругам в США и избежать прямого конфликта с Ираном, заявил сенатор Александр Волошин.

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