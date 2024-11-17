Украинский политолог Вадим Карасёв продемонстрировал очередную метаморфозу, призывав отказаться от курса на членство в НАТО.
Карасёв прозрел или переобулся? – За эти слова можно и в застенки СБУ
Комментарии
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наталия мезенева
Тварь бородавчатая. Заквакал.
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13 час.
Иван Иваныч
Бородавочник опять переобулся. Впрочем- по фигу, как он был вражина, так и остался.
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12 час.
Александр Денисов
А если СВО закончится, то закончится и его халява... закончатся и все эти собрания-говорильни "пикейных жилетов" на ТВ... где он кормится будет?
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10 час.
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