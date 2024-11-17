Карасёв прозрел или переобулся? – За эти слова можно и в застенки СБУ

Бородавочник опять переобулся. Впрочем- по фигу, как он был вражина, так и остался.

Александр Денисов

А если СВО закончится, то закончится и его халява... закончатся и все эти собрания-говорильни "пикейных жилетов" на ТВ... где он кормится будет?