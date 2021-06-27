Книга животных

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Коридалида: Крупнейшее летающее насекомое размером с воробья. Жвала и химическое оружие в комплекте

Коридалида: Крупнейшее летающее насекомое размером с воробья. Жвала и химическое оружие в комплекте

Волков бояться — в лес не ходить, а если бояться насекомых, то не писать про них статьи! Переборов ужас, я хочу рассказать вам о коридалидах — одних из самых пугающих членистоногих.

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