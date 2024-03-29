Заброневая травма: как непробитый бронежилет может убить своего владельца

Заброневая травма – это термин, который часто используется в военной медицине и криминалистике, и он означает травму, полученную в результате удара пули или другого снаряда, который не пробил бронежилет или другую защитную одежду.
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