Ким Чен Ын заявил о предстоящей «смертельной схватке» в 2022 году

Лидер КНДР Ким Чен Ын в заключительной речи по итогам года обратил внимание на внутренние проблемы страны и заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 году, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).