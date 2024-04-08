На Сахалине ведется исследование о влиянии туризма на сивучей

На Сахалине ученые из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проводят исследования антропогенного воздействия на краснокнижных сивучей в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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