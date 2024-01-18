Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Артиллерийские расчеты отработали по опорным пунктам ВСУ перед началом активных действий штурмовых подразделений мотострелков группировки войск «Восток», которые при поддержке огня артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед.
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