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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Артиллерийские расчеты отработали по опорным пунктам ВСУ перед началом активных действий штурмовых подразделений мотострелков группировки войск «Восток», которые при поддержке огня артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед.

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