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Комитет Госдумы поддержал проект увеличения МРОТ до 19 242 рублей

Комитет Госдумы поддержал проект увеличения МРОТ до 19 242 рублей

В Госдуме выступили в поддержку проекта увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, в соответствии с решением депутатов, в 2024 году его размер может быть увеличен до отметки в 19 242 рублей.

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