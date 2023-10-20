Комитет Госдумы поддержал проект увеличения МРОТ до 19 242 рублей

В Госдуме выступили в поддержку проекта увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, в соответствии с решением депутатов, в 2024 году его размер может быть увеличен до отметки в 19 242 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии