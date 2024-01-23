Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Вице-мэр рассказала о внедрении ИИ в лабораторную службу Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в Москве на базе Диагностического центра лабораторных исследований запущен пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики.