AJM: цирроз печени может быть причиной ухудшения памяти

Ученые из Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии и Медицинского центра Ричмонда в США установили, что у 13% людей со сниженными когнитивными способностями нарушения памяти вызваны циррозом печени.
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