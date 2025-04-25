ПРОТЕСТ ПРОТИВ СВО И ПРИЗЫВЫ ОТДЕЛИТЬ АДЫГЕЮ: В РОССИИ СТАРТУЮТ МАСШТАБНЫЕ ПРОВЕРКИ В КАВКАЗСКИХ ВУЗАХ

И

Игорь

РФ - многонациональное государство, социальные сети, система образования охватывают все слои населения, 145 миллионов человек. Президент РФ как-то произнес: "Я не интересуюсь социальными сетями". Вчитывайтесь внимательно в статьи Царьграда, в сентенции в СМИ царьградцев, которые вольготно чувствуют себя и в центральных СМИ. Посмотрите внимательно на карту РФ, на республики, образованные с учетом основного народа на данной территории. На все на это правительству наплевать, какую политику проповедует Царьград, как он натравливает русских на не русских - центральной власти как обычно не до этого, до "этого" лишь когда гром грянет. Учащиеся за 11 лет обучения не могут вызубрить Конституцию страны, основной закон!!! Тогда в чем смысл образования? В ИИ? Пусть ИИ решает, кто прав, кто виноват? Может быть активировать и аббревиатуру ЕПРСТ? Какой-нибудь от Грефа смысл в него запихать и объявить последней истиной в инстанции? Что наверху вообще происходит? Почему нет ни малейшего шевеления для сплочения, для укрепления межнационального согласия, для следования Конституции всем без исключения без скидок на знаменитость фамилии Михалковых? Знаменит, но деньги получаешь и распределяешь среди нужных людей методом узаконенного Ельциным в 1998 году рэкета, значит преступник, не только герой труда или в стране есть закон, освобождающий "избранных" от следования Конституции? Почему происходят сдвиги в сторону террора отщепенцев, откуда берутся отщепенцы? От нравственного бардака, от несоответствия слов и дел, от отдаленности власти от проблем населения. Видеть главные, перезревшие проблемы и наплевать безнаказанно на "мелочи", на жизнь людей, многие из которых на грани выживания, так не получится. Если бы преподаватель в Адыгее сызмальства знал назубок Конституцию, видел наяву следование Конституции и власти, и сознательной части населения, у него не появился бы в башке таракан террора.