Херш: Израиль кроме ХАМАС атаковали и другие палестинские группировки

Занимающийся ведением расследований корреспондент из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш указал на тот факт, что переговорный процесс о высвобождении пленённых ХАМАСОМ граждан оказался усложнён из-за того, что их удержанием в секторе Газа, помимо ХАМАСА, занят и ряд прочих групп боевиков.