Цифровыми рублями можно будет расплатиться в «Магните» с 1 сентября

С 1 сентября покупатели розничной сети «Магнит» смогут оплачивать товары цифровыми рублями.Возможность расчёта новой формой национальной валюты появится во всех форматах магазинов сети — в точках «у дома», супермаркетах, суперсторах, дрогери, дискаунтерах и других.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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