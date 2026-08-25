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Царьград

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Цифровыми рублями можно будет расплатиться в «Магните» с 1 сентября

Цифровыми рублями можно будет расплатиться в «Магните» с 1 сентября

С 1 сентября покупатели розничной сети «Магнит» смогут оплачивать товары цифровыми рублями.Возможность расчёта новой формой национальной валюты появится во всех форматах магазинов сети — в точках «у дома», супермаркетах, суперсторах, дрогери, дискаунтерах и других.

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