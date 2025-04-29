Театр абсурда
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Театр абсурда

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Давай закурим, товарищ Ким

Давай закурим, товарищ Ким

WarGonzo Старый Шахтёр продолжает изучать для наших подписчиков северокорейский глянец. Читайте его обзор на четвёртый номер журнала «Корея» Чуть ли не половина четвёртого номера журнала «Корея», который я скачал с северокорейских ресурсов (скачал, как всегда, с попытки десятой) посвящён строительству.

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