В Симферополе пройдёт день бесплатной юридической помощи

В крымской столице пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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