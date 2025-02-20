Ученые создали вещества, помогающие людям с нарушениями работы сердца

Ученые Университета имени Герцена продолжают работу над своей разработкой, начавшейся полвека назад. Изначально это был успокоительный препарат с тонизирующими свойствами, который использовался космонавтами во время полетов на «Союз-Аполлон».
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