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Ученые создали вещества, помогающие людям с нарушениями работы сердца

Ученые Университета имени Герцена продолжают работу над своей разработкой, начавшейся полвека назад. Изначально это был успокоительный препарат с тонизирующими свойствами, который использовался космонавтами во время полетов на «Союз-Аполлон».

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