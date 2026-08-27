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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гришин: «Скаутам можно не ездить во Вторую лигу. Там нет футболистов, которые могут заиграть в РПЛ»

Экс-футболист ЦСКА , главный тренер « Банки » Александр Гришин раскритиковал игру команд LEON-Второй Лиги в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

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