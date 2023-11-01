Уровень безработицы в Тюменской области достиг абсолютного минимума за 10 лет

ТЮМЕНЬ, 1 ноября, ФедералПресс. В Тюменской области обостряется дефицит рабочих специальностей. В регионе требуется 3300 пар рабочих рук на стройку, еще 8200 вакансий ищут в других областях, сообщает информационный центр региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)