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ФедералПресс

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Уровень безработицы в Тюменской области достиг абсолютного минимума за 10 лет

Уровень безработицы в Тюменской области достиг абсолютного минимума за 10 лет

ТЮМЕНЬ, 1 ноября, ФедералПресс. В Тюменской области обостряется дефицит рабочих специальностей. В регионе требуется 3300 пар рабочих рук на стройку, еще 8200 вакансий ищут в других областях, сообщает информационный центр региона.

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