В Ангарске к началу учебного года открывается Школа креативных индустрий для 120 юных талантов

Уже завтра, 1 сентября, в Ангарске начнет работу Школа креативных индустрий. Это новое образовательное пространство, где дети смогут бесплатно осваивать современные творческие профессии.
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