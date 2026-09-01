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Татар-информ

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Врачи РКБ Татарстана удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

Врачи РКБ Татарстана удалили женщине 10-килограммовую опухоль матки

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили 10-килограммовую миому у женщины.

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