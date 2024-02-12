Мэр Смоленска Александр Новиков потребовал от коммунальных служб принять экстренные меры для борьбы с гололёдом

«Задействованы все силы!» Ситуация усугубляется ледяным дождем, который по прогнозам будет идти весь день Мэр Александр Новиков поручил всем структурам городской администрации подключиться к ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился на Смоленск.
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