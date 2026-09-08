Бербок собирается уйти из публичной жизни, завершив работу в ООН

После завершения полномочий председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена жить как частное лицо.
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