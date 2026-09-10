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Царьград

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«Ока» заменит старые мотоколяски и будет служить до 2008 года

«Ока» заменит старые мотоколяски и будет служить до 2008 года

В конце 1970-х разработка нового автомобиля малого класса была поручена СеАЗ. В 1989 году началось производство ВАЗ-1111 на трех заводах.

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