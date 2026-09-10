«Ока» заменит старые мотоколяски и будет служить до 2008 года

В конце 1970-х разработка нового автомобиля малого класса была поручена СеАЗ. В 1989 году началось производство ВАЗ-1111 на трех заводах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч "Неблагодарные": ...
- ВС Говоря о предател...
- После новостей из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым