Почему люди лучше угадывают прошлое, чем предсказывают будущее

Введение Новое исследование, проведенное в Дартмутском колледже (Dartmouth College), показало, что люди лучше справляются с выводами о прошлых событиях, чем с предсказанием будущих, при просмотре сцен из телевизионных драм.
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