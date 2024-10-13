МКБ - 11

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...
  • Юрий Тумаков
    Вечерняя прогулка на свежем воздухе снимает стресс, хотя есть альтернатива 3 рюмки водки с тостом. Третий тост - за л...Средиземноморская...

Почему люди лучше угадывают прошлое, чем предсказывают будущее

Почему люди лучше угадывают прошлое, чем предсказывают будущее

Введение Новое исследование, проведенное в Дартмутском колледже (Dartmouth College), показало, что люди лучше справляются с выводами о прошлых событиях, чем с предсказанием будущих, при просмотре сцен из телевизионных драм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх