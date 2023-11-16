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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» Михелса – лучшая команда в истории по версии FourFourTwo, Бразилия-1970 – 2-я, «Милан» Сакки – 3-й, «Реал» с 5 КЕЧ подряд – 4-й, «Барса» Пепа – 5-я

«Аякс» Михелса – лучшая команда в истории по версии FourFourTwo, Бразилия-1970 – 2-я, «Милан» Сакки – 3-й, «Реал» с 5 КЕЧ подряд – 4-й, «Барса» Пепа – 5-я

Нидерландская команда образца 1965-1973 годов возглавила рейтинг FourFourTwo. Топ-50 замкнул «Лестер», выигравший чемпионат Англии в сезоне-2015/16.

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