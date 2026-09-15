The Russian Armed Forces began to break through the defense of the Velikourluksky fortified area of the Armed Forces of Ukraine — summary

The Russian Armed Forces have begun to break through the external defense line of the Velikourluksky fortified area of the Armed Forces of Ukraine in the Kharkiv region.
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