США призвали Украину выбирать города, какие ещё сможет удержать ВСУ

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине придется самостоятельно решать, какие города смогут удержать ее вооруженные силы, если Соединенные Штаты не смогут оказывать Киеву военную помощь.
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