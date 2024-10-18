В Констанце была объявлена тревога после вхождения «воздушной цели» в Румынию

Граждане Румынии из нескольких населенных пунктов уезда Констанца получили в четверг вечером сообщение RO-Alert, в котором их предупредили о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвали сохранять спокойствие, сообщает news.
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