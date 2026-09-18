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Надо «раскачаться». Психолог Путилова: не загружайте школьника в сентябре

Надо «раскачаться». Психолог Путилова: не загружайте школьника в сентябре

Анна Логинова,  Наталья Путилова Начало учебного года многим даётся непросто. Коллаж АиФ Лето прошло, начался новый учебный год.

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