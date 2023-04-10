Федеральное агентство новостей №1

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В демократической партии США выступили за импичмент «главного консерватора» Верховного суда

В демократической партии США выступили за импичмент «главного консерватора» Верховного суда

Представитель демократической партии США Александрия Окасио-Кортес потребовала импичмента «самого консервативного» судьи Верховного суда Кларенса Томаса, сообщает Reuters.

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