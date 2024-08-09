В Ленобласти собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

Пострадавшим нужны медикаменты, одежда и предметы гигиены. В Ленинградской области объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших в результате массированной атаки со стороны ВСУ.
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