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Мусор, свалки и штрафы: как экологи ловят нарушителей в Забайкалье

Мусор, свалки и штрафы: как экологи ловят нарушителей в Забайкалье

Специалисты Минприроды Забайкалья за неделю провели 122 мероприятия экологического надзора. Основное внимание уделили сфере обращения с отходами производства и потребления — 41 обследование.

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