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Царьград

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Гастроэнтеролог Симаков раскрыл секреты достижения долголетия

Гастроэнтеролог Симаков раскрыл секреты достижения долголетия

Гастроэнтеролог Андрей Симаков поделился важными аспектами долгожительства. Он советует контролировать массу тела, отказаться от курения, ограничить алкоголь и регулярно проходить медицинские обследования, начиная с 40 лет.

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