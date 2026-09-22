Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов США

США имеют рекордные запасы боеприпасов, которые наращиваются в беспрецедентных масштабах, заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя слухи о нехватке снарядов у американской армии.
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