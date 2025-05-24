Как можно потратить средства маткапитала в Крыму

Размер материнского капитала с учетом инфляции составляет 690 тысяч рублей на первого ребёнка. Об этом заявил в эфире «Радио Крым» управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь.
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