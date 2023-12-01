Сотрудники полиции ЮВАО пресекли мошенническую деятельность участников организованной группы

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин и женщину, обвиняемых в мошеннических действиях в отношении граждан», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
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