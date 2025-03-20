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Царьград

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Павел Капельник: что это за праздник, что можно и нельзя, приметы на 20 марта

Павел Капельник: что это за праздник, что можно и нельзя, приметы на 20 марта

20 марта отмечается особый праздник – преподобного Павла Простого или Павла Капельника. В этот день на землю падают грехи людей.

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