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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» встретится с курским, УГМК сыграет с «Енисеем» и другие матчи

Московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Курска. УГМК примет «Енисей». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо Москва – Динамо Курск 27 октября.

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