21 ноября учащиеся IV ´В´ класса СШ10 посетили ОАО ´Красный пищевик´.

Впечатления от экскурсии превзошли все ожидания. Ребята побывали в цеху по изготовлению драже, потом сами глазировали зефир, своими глазами увидели современные линии по изготовлению всеми любимых желатинок и мармелада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии