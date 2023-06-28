Военное обозрение

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Столтенберг призвал НАТО обеспечить Украине возможность занять «как можно больше территории»

Столтенберг призвал НАТО обеспечить Украине возможность занять «как можно больше территории»

НАТО должна усилить позицию Украины за столом переговоров, обеспечив украинской армии возможность занять как можно больше территории, отбив ее у российской армии.

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