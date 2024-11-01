Петербургский тренер Прыгунов объяснил, как правильно бегать

И когда лучше этим заниматься Чаще всего выполнять кардиоупражнения для эффективного жиросжигания рекомендуют утром перед завтраком, сказал РИАМО сооснователь фитнес-платформы № 1 в России FitStars, абсолютный чемпион Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, тренер Михаил Прыгунов.