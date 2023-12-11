Недорогой, но очень вкусный сырно-мясной суп за 20 мину. Сытно и почти бесплатно

Сытный и яркий сырно-мясной суп наверняка понравится не только семье, но и гостям. Его удобно готовить разом в большой кастрюле на неделю вперед: аппетитная похлебка получается намного вкуснее солянки и борща.
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