Недорогой, но очень вкусный сырно-мясной суп за 20 мину. Сытно и почти бесплатно

Эльфено4ек Чумазикова

Обжарить ребра - 20 мин+варим 50 мин+еще 15 мин варим уже с картошкой=и того 85 мин, или 1 час 25 мин, это не считая времени на нарезку и подготовку, но "Суп за 20 минут", П*деж в каждом заголовке🤣