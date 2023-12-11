Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Эльфено4ек Чумазикова
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Недорогой, но очень вкусный сырно-мясной суп за 20 мину. Сытно и почти бесплатно

Недорогой, но очень вкусный сырно-мясной суп за 20 мину. Сытно и почти бесплатно

Сытный и яркий сырно-мясной суп наверняка понравится не только семье, но и гостям. Его удобно готовить разом в большой кастрюле на неделю вперед: аппетитная похлебка получается намного вкуснее солянки и борща.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Обжарить ребра - 20 мин+варим 50 мин+еще 15 мин варим уже с картошкой=и того 85 мин, или 1 час 25 мин, это не считая времени на нарезку и подготовку, но &quot;Суп за 20 минут&quot;, П*деж в каждом заголовке🤣
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11 час.

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