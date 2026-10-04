Школьники из Архангельска поборются за яхтенную экспедицию по Белому морю

Архангельская областная библиотека им. Добролюбова и региональное министерство природных ресурсов принимают до 30 октября заявки от школьников и студентов на конкурс компьютерных игр «Зелёный маршрут», посвящённый раздельному сбору отходов и охране животного мира Поморья.
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