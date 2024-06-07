Песков: Владимир Путин обсудит с участниками пленарки ПМЭФ коренные перемены в мире

Мир трансформируется, о нем можно говорить бесконечно долго Сейчас мир переживает коренную трансформацию, по этой причине круг тем не исчерпывается теми, что президент России Владимир Путин обсудил накануне на встрече с ведущими мировыми СМИ.
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