Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Странные факты о Средневековье, которые не умещаются в голове

Странные факты о Средневековье, которые не умещаются в голове

Средние века были долгим периодом, который длился примерно с 500 по 1500 год. Однако представление об этом тысячелетии в нашем сознании очень маленькое, и многие считают это время скучным, по крайней мере когда речь заходит об учебниках, посвященных эпохе Средневековья.

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