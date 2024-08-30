Странные факты о Средневековье, которые не умещаются в голове

Средние века были долгим периодом, который длился примерно с 500 по 1500 год. Однако представление об этом тысячелетии в нашем сознании очень маленькое, и многие считают это время скучным, по крайней мере когда речь заходит об учебниках, посвященных эпохе Средневековья.