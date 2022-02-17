Медвежий угол

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Украина рассказывает, как она не выполняет Минские соглашения

Зеленский: мы не пойдём на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно.То есть украинский президент говорит о том что Украина не собирается выполнять Резолюцию Совбеза ООН по Донбассу и комплекс мер по выполнению минских соглашений.

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