Украина рассказывает, как она не выполняет Минские соглашения

Зеленский: мы не пойдём на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно.То есть украинский президент говорит о том что Украина не собирается выполнять Резолюцию Совбеза ООН по Донбассу и комплекс мер по выполнению минских соглашений.